Астана, 22 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В антикоррупционном ведомстве Казахстана планируют создать департамент добропорядочности. Об этом говорится в соответствующем проекте поправок, опубликованном на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Документ направлен на изменение структуры агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и сокращение количества структурных подразделений.

Поправки также предлагают изменить миссию антикоррупционного ведомства. Одной из основных целей агентства должно стать сокращение дистанции между государством и обществом в свете послания первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от 5 октября 2018 года.

Отметим, согласно действующей редакции положения об агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции миссией ведомства является «реализация единой государственной политики в сфере госслужбы, противодействия коррупции, оценки и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг».

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