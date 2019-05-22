Москва, 22 мая, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что в соответствии с «дорожной картой» нефть продолжает движение в сторону границы указанных двух стран.

«В течение недели ожидается ее поэтапное поступление на соответствующие узлы учета», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в нефтепроводе «Дружба» была обнаружена загрязненная хлорорганическими соединениями нефть. Выяснилось, что нефть эта попала в нефтепровод «Дружба» в районе терминала в Самаре, где частные компании таким образом пытались скрыть хищения нефтепродуктов. Было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Москва и Минск согласовали дорожную карту по поставкам нефти