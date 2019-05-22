Королёв, Московская область, 22 мая, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Начальный этап подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-13» с космодрома Байконур завершился, сообщила пресс-служба РКК «Энергия».

Roscosmos.ru Корабль «Союз МС-13»

После проверки систем и отсеков корабля на герметичность в модернизированной вакуумной камере «Союз МС-13» был перевезён и установлен в испытательный стенд, где были проведены завершающие проверки систем корабля. После этого корабль был переведен в режим хранения до начала заключительного этапа подготовки к запуску.

Запуск ТПК «Союз МС-13» к Международной космической станции запланирован на 20 июля 2019 года с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на МКС экипаж в составе Александра Скворцова (командир, Роскосмос), Луки Пармитано (бортинженер, ЕКА) и Эндрю Моргана (бортинженер, НАСА).