Душанбе, 22 мая, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Взаимодействие между разведывательными управлениями США и России на уровне глав ведомств может быть возобновлено. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

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Он отметил, что уровень контактов между СВР России и Центральным разведывательным управлением США снизился из-за внутриполитического кризиса в Соединённых Штатах, однако, несмотря на это, стороны «продолжали обмениваться оперативной информацией, особенно по антитеррористической тематике».

«Я не исключаю, что мы возобновим такое взаимодействие на самом высоком уровне, — заявил Нарышкин. — Это возможно».

Глава ведомства добавил, что с руководителями других спецслужб, в том числе западноевропейских, взаимодействие и контакты на партнёрском канале «поддерживаются в постоянном и довольно плодотворном режиме».

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Нарышкин напомнил, что во времена, когда директором ЦРУ был Майк Помпео, он встречался с ним и в России, и в США, главы ведомств проводили телефонные беседы.

«Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена разведывательной, аналитической информацией», — отметил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Служба внешней разведки РФ и Центральное разведывательное управление США активно сотрудничают для противостояния международному терроризму. Спецслужбы России и США активно обмениваются оперативными, разведывательными данными, касающимися и отдельных фигур, и планов террористических группировок. Такое партнерство служит интересам обеих стран, пояснил он.