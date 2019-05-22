Токио, 22 мая, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Новый электрический хэтчбек Honda-e доступен для заказов в Европе. Об этом сообщается на сайте Motor.

Honda.ru Электрический хэтчбек Honda-e

Пока заказать электрокар могут жители Германии, Великобритании, Франции и Норвегии. Желающим стать обладателем японского электрического хэтчбека, автокомпания предлагает выбрать один из пяти доступных цветов кузова и внести депозит. В Великобритании он составляет 800 фунтов стерлингов (66 тыс. рублей).

Первые поставки авто покупателям могут начаться весной 2019 года. Ещё до начала приема предзаказов на электрокар интерес к машине проявили более 25 тыс. человек.

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