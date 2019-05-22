Москва, 22 мая, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы взыскал с энергетической компании «Юнипро» более 24 млн рублей по иску Новокузнецкого алюминиевого завода «Русал» и расторгнул договор между компаниями, сообщает пресс-служба суда.

(сс)Falkenpost Фемида

Ранее арбитражный суд зарегистрировал четыре иска от Братского алюминиевого завода, Новокузнецкого алюминиевого завода, Саяногорского алюминиевого завода и «Русал Энерго» (все входят в структуру «Русала»).

Компании просили суд расторгнуть договор о предоставлении мощности и взыскать с «Юнипро» неосновательное обогащение. Речь идет о возвращении оплат по договору за период с 1 февраля 2016 года, когда на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС (строила «Юнипро») произошел пожар, по 31 октября того же года, когда было признано, энергоблок не генерирует мощность.

В «Русале» заявили, что владелец энергоблока несвоевременно выявил дефекты в проекте и при строительстве, в результате чего и произошел пожар.