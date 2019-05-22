Париж, 22 мая, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Профсоюз пивоваров Франции объявил, что французский рынок пива растет уже пятый год подряд, сообщает Le Figaro.

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Известно, что в последнее время открылось около 500 новых пивоварен, но эти компании остаются «хрупкими».

Согласно заявлению профсоюза пивоваров Франции, потребление пива в стране выросло на 4,2% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Приобретение пива в супермаркетах и магазинах увеличились на 5%, а в кафе и ресторанах — на 1,8%.

Издание отмечает, что на конец 2018 года во Франции было 1100 пивоваренных заводов. Но, предупреждает профсоюз, «сектор, который восстанавливается в последние годы, все еще хрупок»: 65% компаний еще не достигли своей точки безубыточности, то есть их производство менее 300 гектолитров в год.

Напомним, профсоюз пивоваров Франции объединяет 98% производителей пива, объем продаж которых составил более 3,9 млрд евро в 2018 году.