Улан-Удэ, 22 мая, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов продемонстрировал корейцам, что Крым является российским. Как сообщается на официальной странице правительства республики в «Фейсбуке», в ожидании интервью в студии корейского телеканала SBS News он внёс некоторые корректировки в висевшую здесь же карту мира.

Скриншот с группы «Правительство Республики Бурятия», Facebook.com Глава Бурятии дорисовал на карте Байкал и границу между Крымом и Украиной

Ручкой он пририсовал контуры озера Байкал на положенном ему месте, а также обозначил границу между Россией и Украиной на севере Крымского полуострова.

«Вот теперь порядок!» — прокомментировал изменения Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бурятии во главе делегации прибыл в Южную Корею 20 мая для участия в российско-корейском бизнес-форуме. На нем будут представлены экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности, а также крупные предприятия региона

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