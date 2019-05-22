Красноярск, 22 мая, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки потушено 26 лесных пожаров в 16 районах. Как сообщили ИА REGNUM 22 мая в краевом министерстве лесного хозяйства, в тушении принимали участие более 350 человек с использованием 58 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 13 воздушных судов.

Ylvers Пожар в лесу

В министерстве уточнили, что, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

По состоянию на 12:00 (местное время) 22 мая в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 21 мая в Красноярском крае было зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 3368 га в 14 районах. В тушении принимали участие более 330 человек и 54 единицы техники.