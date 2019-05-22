Белу-Оризонти, Бразилия, 22 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Нападение на церковь совершено в Бразилии в юго-восточном штате Минас-Жерайс. Местный житель открыл огонь по находившимся в здании людям, погибли три человека, сообщает телеканал Globo.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Вооруженный мужчина ворвался в храм в городе Паракату вечером 21 мая. От огнестрельных ранений скончались две прихожанки и отец священника. По рассказам очевидцев, злоумышленник хотел ранить самого священника, однако тот сумел убежать.

Прибывшие на место полицейские тяжело ранили нападавшего, он госпитализирован. Предположительно, мужчину толкнула на преступление ревность. Ранее тем же вечером он нанес смертельные ранения женщине, на которой был женат священник. До брака со священнослужителем у женщины были отношения с нападавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в бразильском штате Пара 11 человек погибли в результате стрельбы в баре, еще один человек получил ранение. Предположительно, речь идет о криминальных разборках.

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