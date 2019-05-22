Москва, 22 мая, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали курс на восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Разговор российского лидера с зарубежными коллегами состоялся 21 мая. Руководители трех стран высказались за урегулирования ситуации в Совете Европы, которая возникла в силу «неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий» в ПАСЕ.

«С учётом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого Комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объёме прав российской делегации в ПАСЕ», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что вопрос восстановления прав России в ПАСЕ будет обсуждаться на заседании бюро ассамблеи в третьей декаде мая. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 21 мая заявил, что российская сторона не видит никаких препятствий для участия своей делегации в июньской сессии ПАСЕ.

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