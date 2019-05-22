Киев, 22 мая, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко будет всеми силами бороться за своё место в украинской политике, поскольку в противном случае он окажется в тюрьме, заявил политолог Ростислав Ищенко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его мнению, Порошенко не на кого рассчитывать на Западе, а также некуда бежать.

«Практически никто не жаждет предоставить ему убежище. США сами могут возбудить против него дело за вмешательство в американские выборы 2016 года. Гарантий от выдачи нет нигде», — отметил Ищенко.

Он считает, что шансом для Порошенко остаться на свободе является сохранение его в украинской политике, в качестве лидера украинской оппозиции.

«Но риск очень велик, я бы сказал запределен. Юлия Тимошенко села в тюрьму в куда более благоприятных для неё обстоятельствах», — напомнил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину вернулся бывший советник беглого президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он заявил, что намерен добиваться посадки Порошенко и его сообщников. Портнов и его команда уже подали в Государственное бюро расследований Украины заявление о привлечении Порошенко к ответственности за организацию антироссийской провокации в Чёрном море.

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