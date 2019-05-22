Амурск, Хабаровский край, 22 мая, 2019, 08:25 — ИА Регнум. На Амурском патронном заводе рабочие уже два месяца не видели заработную плату. Долг составляет 32 млн рублей. Рабочие бастуют и отказываются выходить на работу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пустой кошелек

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Амурский патронный завод «Вымпел» — единственное предприятие на Дальнем Востоке, выпускающее патроны. Также это единственное патронное производство с государственной формой собственности. Историю «Вымпел» ведёт с 1982 года — тогда была выпущена первая партия патронов.

Сегодня на предприятии сложилась критическая ситуация — зарплату люди не видели ни в марте, ни в апреле. А к концу уже близится май.

В инстаграм губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заводчане пишут жалобы на то, что руководство предприятия постоянно «кормит завтраками», но денег как не было, так и нет.

В правительстве Хабаровского края о ситуации знают. По данным ИА ДВ-Новости, в правительстве полагают, что задолженность образовалась по двум причинам: нехватки оборотных средств и безответственности заказчиков.

«Образовалась задолженность по выплате заказчиками денег за выполненный объём работы. Сотрудникам задолжали 9 млн за март и 23 млн за апрель. Руководство предприятия на прошлой неделе было в Москве, защитило в Минпромторге субсидии за IV квартал 2018 года. Деньги будут выделены из средств субсидий федерального бюджета. На сегодняшний день количество сотрудников, которым не выплачивается заработная плата — 820 человек. Погашение задолженности запланировано до 30 мая», — сообщил и.о. замминистра промышленности и транспорта края Алексей Абросимов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 января 2019 года «чемпионом» по размеру зарплатного долга среди регионов ДФО оказалось Приморье. Сумма невыплаченных работникам денег составила 357,6 млн рублей. Хабаровский край тогда показал рекордное снижение — 83,2 млн рублей, вместо почти 300 в 2018 году. Главный банкрот края — бывший «Дальспецстрой» — выплатил огромные суммы долгов работникам.