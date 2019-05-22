Москва, 22 мая, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на ответ регулятора на соответствующий запрос.

ИА REGNUM Рубли

«Сувенирные банкноты используются не для безобидных розыгрышей, а для разного мошенничества», — цитирует издание сообщение банка.

В ЦБ подтвердили, что могут предложить законодателям ввести административную ответственность «за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство» с денежными знаками.

При этом в отчете регулятора за 2018 год упоминаются жалобы на рекламные рассылки, в которых предлагают купить «банкноты», похожие на настоящие деньги. Такие купюры якобы могут быть приняты банкоматами за подлинные. ЦБ передал эти сведения правоохранителям.

В банках разошлись мнения о возможном запрете сувенирных купюр. Так, представитель Московского кредитного банка Вячеслав Касимов согласился с тем, что деньги «банка приколов» используются мошенниками, а в банке «Открытие» подобную инициативу посчитали излишней.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Великом Новгороде вынесли приговор мошеннице, которая обманула 91-летнюю пенсионерку с помощью сувенирной купюры. Работница почты подменила настоящую купюру номиналом 5 тыс. рублей сувенирной.

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