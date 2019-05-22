Москва, 22 мая, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 21 мая закрылись снижением. Рубль подорожал к доллару США на 0,18%, до 64,41 руб., к евро — на 0,21%, до 71,91 руб., к фунту — на 0,37%, до 81,83 руб. Рубль укрепился к иностранным валютам при дешевеющей нефти, поскольку её падение нивелировали другие факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Позитивное настроение рынкам придала новость о том, что министерство торговли США предоставит китайской компании Huawei отсрочку на 90 дней для закупки в стране сервисов и комплектующих для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Также поддержку рублю оказывали сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ и налоговый период. Индекс RGBI вырос на 0,10%, до 138,71. В налоговый период компании перечислят в бюджет более 1,2 трлн рублей.

Сегодня, 22 мая, нефть торгуется в минусе на 0,33%. Если она к открытию Мосбиржи останется в минусе, то пара доллар/рубль откроется небольшим ростом.

Сегодня поддержку российской валюте окажут аукционы Минфина РФ. В первой половине торгов ожидается снижение курса доллара до 64,25−64,30. К закрытию торгов вероятен отскок к 64,50 руб.

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