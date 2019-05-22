Пекин, 22 мая, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта вновь незначительно ослабла по отношению к доллару США, уступив 2 базисных пункта, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Курс китайской валюты составил 6,8992 юаня за доллар США, согласно Китайской системе валютной торговли. Ровно такое же падение курса юаня наблюдался и днем ранее, 21 мая. При этом, в предыдущие дни падение было более неуклонным.

Так, 20 мая оно составило 129 базисных пунктов, а 17 мая — 171 базисный пункт. Многие эксперты связывают ослабление юаня с развязанными США торговыми войнами против Китая. По их мнению, это может быть ассиметричный ответ со стороны Китая.