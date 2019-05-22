Оренбург, 22 мая, 2019, 06:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области возникла проблема с поставкой антирабической вакцины. По данным регионального минздрава, проблемная ситуация сложилась из-за срыва аукционов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, с начала года четырежды объявлялись тендеры на поставку 7,5 тыс. доз вакцины, но все они признаны несостоявшимися ввиду отсутствия предложений от поставщиков.

Mil.ru Вакцинация

В настоящее время министерством здравоохранения Оренбургской области заключается контракт с поставщиком на поставку вакцины антирабической в количестве 2250 доз. Поставка крупной партии вакцины ожидается в конце мая.

17 мая в область поставлено 150 доз вакцины для экстренной антирабической помощи. 15 мая поступил иммуноглобулин антирабический, которого должно хватить на полгода.

Добавим, антирабическая вакцина — это особый лекарственный препарат от бешенства, при введении которого организм начинает вырабатывать иммунитет. Бешенство — особо опасное острое инфекционное заболевание, которое передается человеку больным животным через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых с последующим тяжелым поражением центральной нервной системы, угрожающее летальным исходом.

Вакцину применяют для лечебно-профилактической иммунизации граждан, чья работа связана с отловом и содержанием безнадзорных животных, а также граждан, пострадавших от нападениях безнадзорных животных. Профилактической иммунизации подвергают людей с высоким риском заражения бешенством (охотников, ветеринаров, егерей, работников боен, лесников, таксидермистов).

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, случаи бешенства среди животных регистрируются почти во всех территориях региона с периодическими подъемами и спадами заболеваемости. Ежегодно в Оренбуржье за медицинской помощью обращается от 4 до 6 тысяч человек, пострадавших от укусов и ослюнений животных, каждый четвертый обратившийся — ребёнок.