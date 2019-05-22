Курган, 22 мая, 2019, 07:44 — ИА Регнум. В Курганской области стартовало контрактование дорожных работ. В 2019 году в Зауралье планируется отремонтировать 172 км региональных дорог и 170 км муниципальных. Об этом сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своих страницах в социальных сетях.

Пресс-служба губернатора Зауралья Схема ремонта дорог в Курганской области в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2019 году намечен беспрецедентный объём дорожных ремонтных работ: в три раза больше, чем в предыдущем году — 342 км.

Основные ремонтные участки — это Курган — Звериноголовское, Курган — Куртамыш — Целинное, Шумиха — Альменево. В двух крупных городах Зауралья Кургане и Шадринске запланировано отремонтировать 37,3 и 14 км соответственно.

Ранее был анонсирован ремонт моста ЖБИ на проспекте Машиностроителей в Кургане с участием федерального финансирования — 270 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».