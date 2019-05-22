Китай заставил считаться с собой, Армении «угрожает» заговор: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- ВМС Китая превзошли ВМС США по численности;
- В Армении пытаются разгадать, о каком заговоре говорил Пашинян;
- Новыми затруднениями Кубы пользуется Доминиканская Республика;
- В Белоруссии гастарбайтерам отказывают в больничных на детей;
- В России изучают возможность отказа от шипованных шин.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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