Москва, 22 мая, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Зарплату в размере 200—500 тыс. руб. готовы платить работодатели VIP-управляющему домашним хозяйством — батлеру, пишет «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Условием для поступления на такую должность является наличие опыта работы батлером в VIP-семьях в Европе или Арабских Эмиратах сроком свыше трех лет. Также требуются опыт вождения автомобиля свыше пяти лет и знание русского и английского языков.

Второе место по величине зарплат — у вакансии водителя с личным грузовым транспортом, который может заработать ежемесячно 200—360 тыс. руб. На третьем месте оказалась няня-воспитатель, которая будет работать в Соединенных Штатах в семье русских за 300 тыс. руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 65% российских граждан при поиске новой работы обращаются за помощью к родственникам и знакомым.