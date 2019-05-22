Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 22 мая, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.

Алёна Царькова Самолёт Як-42 авиакомпании «Красавиа»

Сообщается, что в МЧС от руководителей полетов аэропорта в Новом Уренгое поступила информация о том, что при взлете у самолета Як-42 не убрались шасси. На борту было 111 человек, среди них 104 пассажира и семь членов экипажа. Командир самолета принял решение выработать топливо в воздухе и вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла штатно, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая самолет Embraer ERJ-190LR совершил посадку «на брюхо» в аэропорту Мьянмы из-за отказа шасси. На борту находились 88 человек, в результате экстренного приземления пострадавших не было.