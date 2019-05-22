Благовещенск, 22 мая, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Здание судебных приставов сгорело в городе Зея в Приамурье, огнём уничтожены дела исполнительного производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пламя

Читайте также: Томская область: крупный пожар на пилораме тушили 17 часов

Происшествие случилось в ночь на 9 мая, сообщает издание «Зейские вести». Огнём уничтожена часть документов. Здание признано непригодным для дальнейшего использования и восстановлению не подлежит. Причиной пожара стала неисправная электропроводка.

«Сейчас мы перевозим по новому месту размещения мебель и документацию, но уже с 20 мая отдел начнёт функционировать в полном объеме. К сожалению, часть документов сгорела, и понадобится время для их восстановления. Мы постараемся сделать так, чтобы граждане не испытывали каких-либо неудобств. График приёма жителей и режим работы учреждения остается прежним», — рассказала старший судебный пристав Ирина Бродягина.

Для работы службе судебных приставов администрацией города предоставлено другое помещение, в котором ранее располагалось подразделение наркополиции. Сносить пострадавшее от огня здание, или капитально ремонтировать — будет решено в ближайшее время.

Читайте также: В Оренбуржье по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области доследственная проверка по факту пожара с тремя погибшими завершилась возбуждением уголовного дела. Утром 19 мая в райцентре Адамовка произошёл пожар в частном доме на ул. Родимцева. После ликвидации возгорания обнаружили тела трех человек: 68-летней хозяйки дома, а также же ее дочери и сына. По предварительным данным, родственники проживали вместе. Спиртными напитками не злоупотребляли. В результате пожара дом сгорел полностью. В ликвидации ЧП задействовали 28 человек и 12 спецмашин.