Казань, 22 мая, 2019, 03:48 — ИА Регнум. В деле лишённого лицензий с 15 мая 2019 года АО «Национальная страховая компания Татарстан» могут появиться первые уголовные дела. Временная администрация, назначенная Центробанком России, не смогла получить доступ к необходимой документации, включая электронные базы, после чего отправила заявления в правоохранительные органы. Помимо этого, было сделано важное заявление для клиентов, оформивших полисы ОСАГО. Об этом сообщил регулятор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, за сутки до отзыва лицензий у старейшего страховщика России, имеющего свыше 100 филиалов в разных регионах, было объявлено о сделке продажи основного пакета акций. Предполагалось, что новым собственником станет известный бизнесмен из сферы страхования Александр Май. Спустя сутки появилось сообщение ЦБ РФ, что из-за многочисленных нарушений и жалоб потребителей отзываются лицензии компании. В комментариях СМИ потенциальный покупатель сообщил, что сделка не была завершена.

АО осталось в собственности семи юрлиц, из состава которых в 2017 году вышел банк «Ак Барс», имевший долю 25%.

АО «НАСКО» по итогам 2018 года по объёму выданных премий занимало 24-е место среди российских страховщиков и входило в топ 10 по ОСАГО. Обязательства компании по автострахованию перешли к Российскому союзу автостраховщиков и оцениваются примерно в 7 млрд рублей.

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ЦБ РФ назначил для АО на ближайшие полгода временную администрацию, которая и должна была осуществлять управление им.

21 мая 2019 года было обнародовано официальное сообщение регулятора, из которого стало известно, что временная администрация не получила доступа «к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных АО «НАСКО», не был ей предоставлен и «доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов». В результате были поданы заявления в правоохранительные органы.

В заявлении регулятора также уточнено, что из-за невозможности установить нахождение бланков страхового полиса ОСАГО для их изъятия их признают утраченными.

Более того, все договоры страхования, что заключены от лица страховой компании с 15 мая 2019 года, признаны недействительными.