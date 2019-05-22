Вашингтон, 22 мая, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Переговоры о публичном выступлении экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера, проводившего расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве», на открытых слушаниях в юридическом комитете палаты представителей Конгресса США зашли в тупик, сообщает газета The Washington Post.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

Газета сообщает, что руководство комитета пока не смогло прийти к единому мнению о том, какая же из частей выступления Мюллера будет открытой, а какая — закрытой. В частности, глава комитета демократ Джерролд Надлер пытается добиться полной публичности выступления Мюллера, однако его противники настаивают, что публичной должна быть лишь та часть доклада, которая ранее уже была предъявлена общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Демпартии США в американском Конгрессе выразили недовольство выступлением генпрокурора страны Уильяма Барра, который озвучил лишь малую часть доклада. После этого демократы начали требовать доступ к полной версии доклада, чтобы найти в нем компромат на президента США Дональда Трампа.