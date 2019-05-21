Кольчугино, Владимирская область, 22 мая, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

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Уточняется, что режим КТО введён в ответ на действия лиц, которые планировали устроить теракт и сейчас заблокированы в одном из частных домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, заявил, что больше 120 человек были в минувшем году задержаны на территории Крыма по подозрению в причастности к терроризму.