Оттава, 22 мая, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Канадское правительство отправило парламентскую делегацию в Китай для переговоров по освобождению двух граждан Канады, ранее задержанных в КНР по обвинениям в угрозе национальной безопасности, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в эфире телеканала CBC.

За решёткой

Она сообщила, что делегацию возглавит секретарь парламента Роб Олифант. По словам Фриланд, Олифант уже занимался обсуждением этого вопроса и намерен заявить Китаю свою позицию. Она подчеркнула, что Канада считает, что граждане были задержаны в Китае незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое граждан Канады были задержаны в Китае по подозрениям в шпионаже. Их задержали через несколько дней после ареста в канадском Ванкувере исполнительного директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. 16 мая официальный представитель МИД КНР Лу Кан призвал Канаду не вмешиваться в судебные процессы над арестованными в Китае канадскими гражданами.