Вашингтон, 22 мая, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей посетит в июне Ирландию во время своей поездки в Европу, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Сообщается, что Трамп запланировал встречу с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром 5 июня. Предполагается, что визит в Ирландию американский президент совершит в промежутке между поездкой в Великобританию 3−5 июня и посещением Франции 6 июня на 75-ю годовщину высадки союзнических войск в Нормандии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поездки Трампа в Великобританию может состояться его встреча с принцем Уэльским Чарльзом в его резиденции Кларенс-хаусе. Отмечалось, что британский наследник престола все же согласился на встречу с американским лидером, несмотря на его позицию по защите окружающей среды.