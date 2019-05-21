Москва, 22 мая, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Первые коворкинг-центры «Точка кипения» начали свою работу на базе 12 российских вузов страны.

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«Точки кипения» создаются при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках национальной технологической инициативы. В мероприятии приняла участие глава АСИ Светлана Чупшева.

Подробнее о коворкинг-центрах рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. «Точки кипения» — это пространства коллективной работы на базе университетов, объединенных в сеть. Они призваны повысить качество образования, адаптировать его к современным стандартам и запросам рынка. У каждой «Точки кипения» имеется своя специализация.

«Контент может быть уникальным, но стандарты и правила коммуникации общие. Мы сегодня в системе образования с помощью точек создаем сеть, где стандарты коммуникации общие, а контент уникален. Именно в этом наша ставка. Нужно быть глубоко уверенным, что те 12 университетов, которые сегодня участвуют в марафоне открытия, имеют то уникальное, чем они способны поделиться с миром», — цитирует слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Отмечается, что до конца года по всей стране будет открыто 50 «Точек кипения». Задача на этот год, по словам Пескова, состоит в вовлечении университетов в повестку технологического развития.

«Для вуза это дает возможность глубоко оценить качество каждого студента. Для студентов — получить доступ к самым лучшим практикам. Это также дает доступ к проектному обучению», — отметил Дмитрий Песков.

У каждого вуза есть шанс организовать на своей базе «Точку кипения». Важно активное сообщество, которое участвует в программе, а также организованное по стандартам пространство коммуникации. Те, кто уже организовал «Точки кипения», первыми получат предложение участвовать в стартующей в 2019 году региональной акселерационной программе НТИ и смогут рассчитывать на компенсацию расходов при реализации проектов.

В ходе пресс-конференции был организован телемост с университетами, а различных регионах России. Первым официально открыл «Точку кипения» Череповецкий государственный университет. Марафон открытия продолжили Кабардино-Балкарский государственный университет, Ростовский государственный университет, Донской государственный технический университет, Национальный исследовательский томский политехнический университет, Новосибирский государственный технический университет, Омский государственный технический университет, Тихоокеанский государственный университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Тульский государственный педагогический университет, Ульяновский государственный университет и Ярославский государственный университет.

«12 университетов, 10 регионов вошли в сеть, которая создается уже не один год. Я вам не обещаю, что вам придется расслабляться. Вы вышли только на старт. Находясь в точке кипения, редко чувствуешь себя в комфорте. Уже завтра мы начинаем полноценную работу по трансформации университетов», — отметил советник ректора Университета ИТМО Олег Мальсагов.

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