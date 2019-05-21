Москва, 22 мая, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Идея о вынесении на референдум на Украине вопроса о переговорах с Россией является попыткой нового президента страны Владимира Зеленского обезопасить себя от радикалов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют «за» — народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о переговорах с Россией. Предполагается, что оценку переговорам между Киевом и Москвой должен дать украинский народ.