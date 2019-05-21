Абуджа, 22 мая, 2019, 01:10 — ИА Регнум. В результате нападения бандитов в нигерийском штате Кацина на севере страны были убиты более 26 человек, передает телеканал Channels TV.

Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Сообщается, что бандиты на мотоциклах напали 21 мая на людей в местном управлении Фаскаре, в результате чего погибли 11 человек. Затем преступники совершили нападения в районах Дан Муса, где убили пятерых жителей, и Бастари, где в результате нападения погибли 18 человек и еще десять пропали без вести. В настоящее время правоохранительные органы Нигерии ведут расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля два человека, среди которых была иностранная туристка, погибли в результате нападения вооруженных неизвестных людей на виллу в нигерийском штате Кадуна. Злоумышленники также похитили троих человек.