Ереван, 22 мая, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Европейский союз готов содействовать реформированию судебной системы Армении и приветствует подход премьер-министра Никола Пашиняна в этом вопросе. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил посол ЕС в Армении Петр Свитальский.

По его словам, эти реформы являются жизненной необходимостью для Армении, поскольку граждане страны не доверяют судам.

«Я считаю, что глубокое и всеобъемлющее реформирование системы правосудия имеет жизненно важное значение для вашего будущего. В прошедшие годы Евросоюз финансировал независимые исследования, которые показали, что большое число граждан Армении не доверяют своим судам. Сегодня мы опубликовали доклад об отношениях ЕС-Армения, где со ссылкой на другие институты отмечается, что у Армении в этом отношении есть проблемы. Вы нуждаетесь в реформах, чтобы восстановить общественное доверие, — заявил посол ЕС и продолжил: — Эти реформы должны быть осуществлены с соблюдением Конституции, международных обязательств Армении, в том числе и перед Советом Европы, а также наших взаимных обязательств».

Подтверждая официальную позицию Евросоюза, Свитальский сказал, что они готовы предоставить финансовую поддержку для осуществления этих реформ.

«Я сегодня могу подтвердить, что Евросоюз официально готов поддержать глубокие и всеобъемлющие реформы судебной системы, предоставив техническую и финансовую помощь. Я раскрою скобки: речь идет о предметной финансовой поддержке. Мы воспринимаем вчерашнее заявление премьер-министра как очень сильное обязательство, мы ничего не навязываем, но правительство Армении должно знать, что оно может рассчитывать на нашу помощь», — цитирует посла ЕС azatutyun.am.

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Премьер-министр Никол Пашинян 21 мая на посвященном реформам в судебной системе совещании заявил, что пришло время для оперативного, хирургического вмешательства в судебную систему. Пашинян представил пять шагов для достижения этой цели, в том числе ветирование судей. Ранее в тот же день, по призыву армянского премьера, граждане парализовали на несколько часов работу всех судов страны.

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Подобный призыв армянская оппозиция расценила как антиконституционные действия. Озабоченность в связи с призывом премьер-министра Армении блокировать входы и выходы зданий судов выразили также содокладчики по вопросу Армении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Несмотря на это, Пашинян получил поддержку как Брюсселя, так и Вашингтона. США призывают правительство Армении к проведению судебных реформ в соответствии с Конституцией страны. Об этом 21 мая заявили в посольстве США в Армении.

«Соединенные Штаты привержены поддержке укрепления независимой судебной системы в Армении, что включает усилия против коррупции и формирование институтов верховенства закона. Это требует решительности, бдительности и долгосрочной стратегии построения институтов прозрачного и подотчетного управления», — говорится в письменном ответе посольства.

«Народ Армении четко указал, что ждет этих изменений, и мы призываем правительство к проведению судебных реформ в соответствии с Конституцией страны», — отмечает посольство США.

Вопрос срочной реформы судебной системы Армении встал после того, 18 мая суд решил освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который вместе с тремя другими бывшими высокопоставленными должностными лицами обвиняется в насильственном изменении конституционного строя во время поствыборных событий в феврале-марте 2008 года.

Решение суда освободить из-под стражи Кочаряна, а также приостановить рассмотрение дела с целью отправить его на проверку в Конституционный суд вызвал резкое недовольство среди сторонников властей Армении. С резкой критикой выступил также адвокат приемников потерпевших Ваге Григорян. Напомним, что 1 марта, во время попытки тогдашних властей разогнать митинг оппозиции, погибло 10 человек.