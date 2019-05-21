Москва, 22 мая, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Все люди, которые ехали в поездах, застрявших в тоннеле московского метро 21 мая, эвакуированы, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рельсы метрополитена

«Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент в московском метро произошёл вечером 21 мая: поезда были остановлены на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Всего были остановлены три поезда, эвакуированы больше тысячи пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы извинились за доставленные неудобства. Выяснилось, что сбой был вызван потерей напряжения в рельсе. Ведутся работы по восстановлению движения.