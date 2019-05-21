Вашингтон, 21 мая, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе сервиса видеозвонков Skype. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Tsahi Levent-Levi Skype

Сообщения о неполадках поступают от жителей США, Великобритании, Германии, Италии, Японии. Проблемы наблюдаются и у пользователей из России, в первую очередь из Москвы.

Большинство жалоб связаны с невозможностью авторизоваться в учётной записи. Некоторые пользователи также сообщают об отсутствии доступа к сайту Skype.

Читайте также: В работе Telegram произошёл глобальный сбой