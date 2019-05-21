Пекин, 21 мая, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Небольшая компания Lode-Tech предпринимателя из Китая построила бизнес в авиационном и аэрокосмическом секторах США и получила доступ к самым секретным программам Пентагона в сфере военной авиации. Об этом сообщает CNN News.

Military_Material F-35

По словам бывшего главы контрразведки ФБР Боба Андерсона, «Стивен Су с китайским именем Су Бин был приветливым бизнесменом и общительным парнем». Он жил в своем родном Китае, но часто ездил в Соединенные Штаты и Канаду, чтобы построить бизнес в авиационном и аэрокосмическом секторах. Боб Андерсон сказал, что его «компания Lode-Tech была мелким игроком на поле гигантов».

В период с 2009 года по 2014 год Су неуклонно и целенаправленно строил сеть тесных деловых контактов внутри гораздо более крупных оборонных подрядчиков США и Канады, которые имели некоторые из наиболее чувствительных военных контрактов Пентагона.

Больше всего Су интересовала информация о трех самых современных американских военных самолетах: истребителях-невидимках Lockheed Martin F-35 и F-22 и транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster. Хотя они были продуктами двух крупнейших военных подрядчиков Пентагона, каждый из них использовал тысячи компонентов, полученных от десятков мелких поставщиков. Эта цепочка поставок обеспечивала Су многочисленные плюсы, а также удобное объяснение для тех партнеров, которые выражали беспокойство по поводу информации, которую он искал.

Су объяснял приблизительно так: «Я не прошу вас дать мне F-35, но какая разница, если я получу из него одну систему, которую мы могли бы продать другу или какому-нибудь перспективному клиенту».

Как оказалось, Су и его партнеры имели неограниченный доступ в сеть компании Boeing в течение трех лет, прежде чем вторжение было впервые обнаружено. За это время им было доступно 630 000 цифровых файлов — в общей сложности 65 гигабайт данных — только на C-17. Они украли десятки тысяч файлов по самолётам пятого поколения F-22 и F-35. Это была ценная информация о некоторых из самых передовых и чувствительных военных проектах США.