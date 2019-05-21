Москва, 21 мая, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Все станции Большой кольцевой и Солнцевской линий Московского метрополитена, кроме станции «Деловой центр», открыты на вход. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Отмечается, что движение поездов на Большой кольцевой линии открыто на участках «Шелепиха» — «ЦСКА» и «ЦСКА» — «Савёловская». Поезда между этими станциями следуют с увеличенными интервалами челночно, то есть только по одному пути.

На участках «Шелепиха» — «Парк Победы» и «Шелепиха» — «Деловой центр» до настоящего времени движения нет.

Ранее из трёх застрявших в тоннелях поездов были эвакуированы более тысячи человек. После нескольких часов под землёй пассажиры были пересажены в подошедшие исправные поезда и доставлены на станции. По данным пресс-службы метро, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Напомним, вечером 21 мая в столичном метро частично остановилось движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савёловская» оказались закрыты для входа.

В пресс-службе метрополитена назвали причиной сбоя поломку одного из поездов, а в столичном департаменте транспорта позднее заявили, что основной причиной ЧП стала потеря напряжения в контактном рельсе.

В метрополитене принесли извинения за неудобства, заверив, что службы подземки работают над скорейшим устранением последствий инцидента. На закрытых участках были запущены бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта.

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