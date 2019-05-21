Нью-Йорк, США, 21 мая, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США поднялись примерно на 1% через день после спада из-за ограничений Белого дома против Huawei, 21 мая передаёт агентство Reuters.

Kārlis Dambrāns Huawei

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 197,43 пункта (0,77%), до 25 877,33 пункта, индекс S&P 500 вырос на 24,13 пункта (0,85%), до 2864,36 пункта, индекс Nasdaq вырос на 83,35 пункта (1,08%), до 7785,72 пункта.

Котировки крупных американских поставщиков комплектующих для Huawei, таких как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom Inc показали рост от 1% до 4,6%.

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