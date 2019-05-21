Пекин, 21 мая, 2019, 23:30 — ИА Регнум. В Пекине, в Китайской высшей духовной академии буддизма, состоялась церемония присвоения высших ученых званий и степеней в тибетском буддизме, в которой приняли участие 40 монахов, которым присвоено звание «геше-дорамба», сообщает 21 мая Синьхуа.

Center for Interfaith Relations Тибетские монахи

Сообщается, что все 40 буддистских духовных лиц успешно прошли через сдачу экзамена, а также специального теста на соответствие определенным требованиям и защитили диссертации. В рамках церемонии, которая проходит в стенах пекинской буддистской академии уже в пятнадцатый раз, все посвященные совершили необходимые обряды.

Отметим, что буддистская тема, связанная с Тибетом, в Китае очень актуальна ввиду её исторической важности, а также попыток определенных зарубежных сил способствовать раздуванию оппозиционных и сепаратистских настроений в Тибетском автономном районе КНР. Поддержка Тибета, в том числе в вопросах опережающего экономического и социального развития, борьбы с бедностью и нищетой и подъёма сельских районов является важным приоритетом внутренней политики КНР.