Киев, 21 мая, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Назначенный главой администрации президента Украины Владимира Зеленского адвокат Андрей Богдан заявил, что больше не работает юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

Оноре Домье. Юристы. 1856

В эфире ток-шоу на телеканале «112 Украина» Богдан заявил, что «был адвокатом многих политиков во всех лагерях», но в связи с назначением на государственную должность приостанавливает эту деятельность.

«Действительно, я являюсь адвокатом определённого бизнес крыла, определённого олигарха, но с момента, когда я заступаю на службу, я сдаю свою адвокатскую лицензию», — сказал Богдан.

Он отметил, что подобное имеет место в международной практике, и привёл в пример мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, являющегося юристом по профессии.

Как передавало ИА REGNUM ранее сегодня, вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана руководителем своей администрации.

Богдан работал советником Коломойского, когда тот занимал должность губернатора Днепропетровской области, а также был его адвокатом. В ходе президентской гонки СМИ называли Богдана «куратором Коломойского» в штабе Зеленского, а самого олигарха — главным спонсором и выгодоприобретателем его предвыборной кампании.