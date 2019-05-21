Ижевск, 21 мая, 2019, 22:49 — ИА Регнум. В Ижевске в ходе заседания Общественного совета при минкульте Удмуртии представили художественный проект новой экспозиции музейно-выставочного комплекса имени Михаила Калашникова, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. Новая экспозиция готовится в рамках предстоящего 100-летнего юбилея конструктора стрелкового оружия.

Minkultura.udmurt.ru В Ижевске показали проект музейной экспозиции в честь Михаила Тимофеевича Калашникова

Существующая экспозиция в музее была построена по принципу «рассказа от первого лица» ещё при жизни конструктора. Концепция нового проекта предполагает комплексное осмысление жизненного пути Калашникова.

По словам директора выставочного комплекса Ольги Минервиной, подготовка экспозиция началась три года назад. Работа велась совместно с Институтом музейных проектов из Екатеринбурга.

«Наш музей делает акцент на ижевский период жизни и творчества конструктора. За последние 15 лет, ровно столько действует нынешняя экспозиция, была проведена большая исследовательская работа, которая получила отражение в новой концепции. В музейном мире экспозиция действует в среднем от 15 до 20 лет», — отметила Минервина и выразила надежду, что новая экспозиция будет высокотехнологичной и способной вызывать интерес публики в течение так же не менее 20 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 100-летний юбилей Михаила Калашникова будет отмечаться в ноябре 2019 года. Уже с середины января в 15 регионах страны проходят мероприятия, приуроченные к юбилею оружейника. В рамках встречи, которая состоялась 14 января, глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил президента РФ Владимира Путина на «Форум оружейников», который станет центральным мероприятием в рамках празднования юбилея конструктора и Дня оружейника.

Одним из знаковых событий 100-летия со дня рождения Калашникова и символом возрождения традиций оружейного города станет начало реконструкции объекта культурного наследия — «Главного корпуса оружейного завода».

Кроме того, состоится торжественное открытие социальных и спортивных объектов, в их числе — Центральная площадь Ижевска и детский технопарк «Калашников».

В январе сообщалось, что на проведение мероприятий Удмуртия планирует привлечь 400 млн федеральных средств и 200 млн выделить из бюджета республики.