Дамаск, 21 мая, 2019, 22:26 — ИА Регнум. В Сирии отряды, подконтрольные террористической группировке «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предприняли массированные атаки на позиции правительственной армии Сирии, активно используя танки и джихад-мобили, сообщил 21 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Abkhazian Network News Agency Сирия

По информации российского Центра, сильные атаки боевиков начались вечером 21 мая. Террористы пытаются прорвать позиции правительственных войск на двух направлениях на северо-западе сирийской провинции Хама.

«В 17:35 21 мая 2019 г. боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Хабит — Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта — Хамамият с использованием танков и джихад-мобилей», — сказал Купчишин.

Стоит отметить, что ряд местных СМИ сообщил о том, что боевикам удалось прорвать первую линию обороны правительственных войск.

Обе стороны заявляют о тактических успехах и гибели сотен бойцов противника.

Напомним, на севере провинции Хама продолжается военная операция сирийской армии против радикальных группировок боевиков.