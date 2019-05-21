Воронеж, 21 мая, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Предприятия АПК Воронежской области нуждаются в квалифицированных кадрах. Об этом на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 21 мая в рамках его визита в регион сообщил губернатор Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Дмитрий Медведев в Рамонском районе

«У нас неплохие показатели по занятости, очень низкий уровень безработицы, 0,9%. Сейчас в сельской местности у нас намечается даже некий дефицит кадров, потому что активно развиваются объекты животноводства — как мясного, так и молочного», — рассказал губернатор в ходе встречи.

По словам Александра Гусева, проблему недостатка высококвалифицированных рабочих кадров в регионе уже пытаются решать совместно с сельхозтоваропроизводителями.

«Нам нужно поддержать сельские учреждения среднего специального образования. Это позволило бы молодёжь удерживать на селе, чтобы она не уезжала учиться в город, потому что, конечно, потом из города достаточно сложно в село вернуться. Мы такую программу комплексно отрабатываем. Безусловно, рассчитываем на федеральную поддержку. Но в то же время мы своими региональными программами эту проблему пытаемся закрывать», — добавил губернатор.

Дмитрий Медведев отметил важность сохранения средних профессиональных учебных заведений на селе.

«Давайте подумаем, как здесь соединить федеральные усилия и региональные», — добавил глава правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Воронеже состоялось заседание правительственной комиссии, которое провел Дмитрий Медведев. Основным вопросом стал проект государственной программы комплексного развития села. Как отмечалось в ходе встречи, программа должна решить одну из главных проблем села — привлечение и сохранение квалифицированных кадров.