Москва, 21 мая, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросам внутриукраинского кризиса, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Обсуждение проблемы проходило с учетом провала политики экс-президента Украины Петра Порошенко и смены власти в этой стране.

Пресс-служба подчеркивает, что в ходе переговоров было выражено общее мнение о пути выхода из украинского кризиса, единственным вариантом которого является «Комплекс мер», составленный в рамках Минских соглашений 2015 года, включая особый статус регионов Донбасса, амнистию участников конфликта и прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.