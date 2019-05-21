Киев, 21 мая, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения в стране референдума по вопросу переговоров с Россией. Об этом сообщил назначенный сегодня глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Вопрос о достижении мирных договорённостей с Россией: мы рассматриваем вынесение его на референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — сказал Богдан.

По его словам, детали переговорного процесса между Киевом и Москвой и возможные «спорные договорённости», в том числе касающиеся конфликта в Донбассе, должны быть оценены украинским обществом.

При этом, как отметил Богдан, для проведения подобного референдума новому украинскому руководству ещё предстоит подготовить необходимую законодательную базу.