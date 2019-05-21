Вашингтон, 21 мая, 2019, 21:11 — ИА Регнум. В двух штатах США стартовали испытания почтовых беспилотных грузовиков, которые в ходе тестирования будут перевозить почтовые посылки из штата Аризона в штат Техас, сообщает 21 мая портал Wired.

chappy Грузовой транспорт

Уточняется, что в ходе тестирования перевозка грузов на беспилотных автомобилях TuSimple будет выполняться под присмотром экипажей из инженера и водителя, находящихся в кабинах.

Разработчик систем управления утверждает, что на грузовиках установлены камеры, способные определять потенциально опасные объекты с расстояния до одной тысячи метров.