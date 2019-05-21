Тегеран, 21 мая, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани отверг идею переговоров с США в условиях американского экономического и политического давления, 21 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Сегодняшняя ситуация не подходит для переговоров. Только сопротивление», — заявил Рухани.

Соединенные Штаты в 2018 году вышли из «ядерной сделки» и планомерно ужесточают санкции в отношении Ирана.

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