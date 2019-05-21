В Алеппо шесть мирных жителей пострадали от обстрела боевиков
Алеппо, Сирия, 21 мая, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Шестеро мирных жителей получили ранения в результате обстрела боевиками одного из районов города Алеппо, сообщает 21 мая сирийское информагентство SANA.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
Уточняется, что люди были ранены в результате обстрела реактивными снарядами квартала Масакин эс-Сабиль.
Кроме того, агентство сообщило о гибели в Идлибе двоих военнослужащих сирийской армии, ставших жертвами обстрела боевиков.
Напомним, российский Центр по примирению в Сирии почти ежедневно фиксирует нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков радикальных группировок, контролирующих зону деэскалации «Идлиб».