Москва, 21 мая, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Три состава с пассажирами застряли в Московском метрополитене вечером 21 мая после поломки одного из поездов. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Twitter.com/MetroOperativno Пассажиров одного из поездов переводят в исправный состав

«Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров одного из поездов в настоящее время переводят в подъехавший исправный состав, вскоре он отправится на ближайшую станцию.

В пресс-службе метрополитена принесли извинения за неудобства, заверив, что службы подземки стараются как можно скорее исправить возникшую ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за поломки поезда частично остановилось движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савёловская» Большой кольцевой линии на данный момент закрыты для входа пассажиров.

В СМИ появились сообщения о том, что спасатели проверяют информацию о задымлении в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская», но в метрополитене опровергли данную информацию.