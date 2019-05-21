Киев, 21 мая, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Рады.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада Украины

«Председатель Верховной рады Украины издал распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины» 22 мая 2019 в 12:00», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что Раду он отправляет в отставку. Сегодня был подписан соответствующий указ.

При этом до досрочных выборов у нынешних депутатов будет два месяца, чтобы «принять важные решения», добавил Зеленский.

Напомним, что очередные выборы Рады должны были пройти 27 октября.