Москва, 21 мая, 2019, 19:59 — ИА Регнум. На Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена произошёл сбой в движении поездов. Об этом сообщается 21 мая в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метрополитен

Согласно сообщениям, причиной сбоя послужила неисправность одного из поездов. В метрополитене отмечают, что появившаяся в сети информация о задымлении не соответствует действительности. Подчёркивается, что безопасности пассажиров ничто не угрожает.

«На Солнцевской и Большой кольцевой линиях нет движения поездов от «Раменок» до «Хорошевской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савёловская» Большой кольцевой линии в настоящее время закрыты для входа пассажиров.

В пресс-службе метрополитена отметили, что «неисправный поезд уже буксируется в депо» и в настоящее время делается «всё возможное для скорейшего восстановления движения».