Калуга, 21 мая, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы 21 мая приняли участие в заседании комиссии по подготовке и проведению празднования 650-летия города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на заседании были заслушаны отчёты о подготовке праздника, проведении работ по ремонту дорог и благоустройству городских территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов и реконструкции объектов культурного наследия.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили подготовку к 650-летию города

В рамках празднования 650-летия Калуги запланировано 27 культурных мероприятий, концепция самого праздника будет разработана в 2020 году. К юбилею города планируются масштабные работы по ремонту дорог и благоустройству дворовых и общественных территорий.

В 2019 году 60 дворов будет отремонтировано по программе «Городская среда», в ближайшее время состоится открытие двух новых скверов в микрорайонах Терепец и Турынино, планируется провести работы по благоустройству сквера Волкова. Всего к 2021 году запланирован ремонт 180 дворовых территорий. К юбилею Калуги планируется провести ремонт 384 многоквартирных домов: 55 аварийных домов потребуют реконструкции, 106 домов — текущего ремонта, 223 дома — капитального ремонта. Прорабатывается вопрос включения в перечень ещё порядка 200 домов. Всего на эти цели планируется направить 1,3 млрд. рублей. Большое внимание будет уделено ремонту и реконструкции объектов культурного наследия.

Городской голова Дмитрий Разумовский предложил в рамках программы «Старый город» в текущем году провести экспертизу объектов культурного наследия и изучить возможность создания пешеходной зоны на улице Театральной. Также в ходе подготовки к юбилею города запланирован капитальный ремонт 18 школ. Глава городского самоуправления Александр Иванов поднял вопрос о сроках подготовки проектно-сметной документации.

«До сих пор не завершены работы по разработке проектно-сметной документации для ремонта школ № 3 и № 9, — подчеркнул Александр Иванов. — Хотя все сметы и техпроекты должны были быть готовы к 23 апреля».

Кроме того, Александр Иванов отметил, что зданиям школ № 3 и № 9 более ста лет, ремонтные работы в них могут проводить только специализированные организации, имеющие лицензию для работы с объектами культурного наследия. В результате стоимость работ может существенно возрасти и превысить отведённые лимиты финансирования. Вопрос будет взят на контроль управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Депутат Александр Одиночников поинтересовался перспективами создания скульптурной композиции, посвящённой 650-летию Калуги.

Как сообщила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун, в настоящее время несколько вариантов композиции прорабатывается на экспертном уровне, кроме того городу потребуется порядка 11 миллионов рублей для ремонта мемориала, посвящённого 600-летию Калуги. Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов предложил в рамках подготовки к юбилею города провести реконструкцию ряда детских площадок.

«Некоторые детские площадки обветшали и находятся в неприглядном состоянии, — отметил Сергей Павлов. — Вопросами содержания площадок в МАУ «Калугаблагоустройство» занимаются лишь два специалиста, было бы целесообразно к юбилею города провести ремонт и реконструкцию детских игровых комплексов, расположенных в скверах и в центральной части города».

Городской голова Дмитрий Разумовский идею поддержал, в свою очередь, предложив проанализировать состояние детских площадок и определить источники финансирования работ.